Тобольские подростки расскажут об опасности неосторожного обращения с огнем

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Подростки из отрядов главы Тобольского района проведут с селянами профилактические беседы об опасности неосторожного обращения с огнем и правилах поведения на воде.

Также ребята будут заниматься благоустройством территории сельских поселений, помогать инструкторам на спортивных и досуговых площадках и вожатым в пришкольных лагерях

Всего этим летом в сельских поселениях будут трудоустроены 300 несовершеннолетних. Каждая трудовая смена рассчитана на 10 дней, сообщает администрация Тобольского района.