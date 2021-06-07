  • 7 июня 20217.06.2021понедельник
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольские подростки расскажут об опасности неосторожного обращения с огнем

Общество, 17:01 07 июня 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Подростки из отрядов главы Тобольского района проведут с селянами профилактические беседы об опасности неосторожного обращения с огнем и правилах поведения на воде.

Также ребята будут заниматься благоустройством территории сельских поселений, помогать инструкторам на спортивных и досуговых площадках и вожатым в пришкольных лагерях

Всего этим летом в сельских поселениях будут трудоустроены 300 несовершеннолетних. Каждая трудовая смена рассчитана на 10 дней, сообщает администрация Тобольского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 07.06.2021В Тюмени за пять месяцев родилось 5 тысяч 216 детей
18:10 07.06.2021Выставка фотографий архитектуры, природы Тюменской области представлена в "Космосе" до 15 июня
17:59 07.06.20218 июня - события дня
17:48 07.06.2021Классы СИБУРа закончили 35 тобольских школьников