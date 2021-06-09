Юных тоболяков научат рисовать сухой пастелью

| Фото: Детская школа искусств им. Алябьева | Фото: Детская школа искусств им. Алябьева

Мастер-класс "Летний мотив", приуроченный ко Дню России, пройдет в детской школы искусств Тобольска 11 июня, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Занятие проведет преподаватель художественного отделения Полина Коробчинская. Она познакомит участников с техникой работы сухой пастелью. Итогом творческого мастер-класса станет картина, которая дополнит любой интерьер, а также станет прекрасным подарком на любой праздник.

В бесплатном мастер-классе примут участие дети от 10 лет. Предварительная запись по телефону: 8-912-383-85-09