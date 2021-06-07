Бесплатный мастер-класс проведет для тюменцев мастер обрядовой куклы

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Реплики традиционных костюмов Тобольской губернии и экспедиционных кукол представят две мастерицы региона Вероника Чикишева и Ирина Тарасенко на выставке "В каждом посаде – в своем наряде" 10 июня в музее "Дом Машарова". Экспозиция продлится до 10 июля, сообщила методист по музейно-образовательной деятельности учреждения Наталья Бунакова.

Вероника Чикишева покажет посетителям мужские и женские, в том числе свадебные костюмы, 18-19 веков. Она создавала их по старинным технологиям и воспроизвела максимально точно, отметили организаторы. Мастер дополнит предметный ряд образцами ткани и вышивки.

| Фото: личный архив Ирины Тарасенко | Фото: личный архив Ирины Тарасенко

Более 50 авторских, игровых, обрядовых и экспедиционных кукол представит мастер традиционной народной куклы Ирина Тарасенко. Она проведет бесплатный мастер-класс по созданию куклы-ангелочка.

| Фото: Пространство традиций "СРЕДА" во ВКонтакте | Фото: Пространство традиций "СРЕДА" во ВКонтакте

"Выставка пройдет в помещении ремесленной мастерской, которая расположена в красном кирпичном флигеле. Она будет небольшой, но уютной. В день открытия мастера презентуют свои работы, в дальнейшем предусмотрен самоосмотр. Для этого подготовлены информационные материалы, из которых можно получить всю интересующую информацию, а сами посетители увидят, в чем ходили тюменцы более ста лет назад, и какими куклами играли их дети", - пояснила методист.

Проходимость на выставке не больше 15 человек для соблюдения требований безопасности. Поэтому необходимо заранее записаться по телефону 46-13-10.

Наталья Бунакова напомнила, что в палатках на площадке у музея продолжается новый ремесленный сезон. Каждые выходные с 13 до 18 часов мастера демонстрируют свои работы и проводят мастер-классы.

Инна Кондрашкина