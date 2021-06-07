В Тюмени возле "Конторы пароходства" открыли площадки для общения и игр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тестирование первой части концепции наполнения территории у мультицентра "Контора пароходства" запустили на фестивале "О любви к городу" в Тюмени 6 июня. Это площадка общения перед самим мультицентром и платформа игры слева от здания.

Теперь возле "Конторы пароходства" для тюменцев расставили столы с навесами и растения в кадках.

"В будущем мы хотим реализовать концепцию полностью, но, как любой крупный проект, это требует времени и сложного диалога", — рассказала куратор общественных молодежных пространств в Тюменской области, руководитель проекта "Фиджитал" Юлия Каргаполова на мероприятии "Диалоги о городе".

Проект разработки наполнения уличной площадки на Масловском взвозе с учетом того, что здесь есть действующий мультицентр, который развивает креативные сообщества, запустили в Тюмени в 2020 году. "Были вовлечены эксперты, архитекторы и местные жители для того, чтобы продумать полноценную концепцию наполнения, чтобы она стала "живой", эстетичной, интересной". В этой площадке задействовано около десяти учреждений, не включая городские сообщества и бизнес. Здесь важна роль коммуникатора, который сможет наладить диалог и сделать так, чтобы все функции были максимально реализованы. Сейчас мы находимся в стадии такого диалога", — добавила Юлия Каргаполова.

Инна Пахомова