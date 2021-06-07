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В Тюмени за пять месяцев родилось 5 тысяч 216 детей

Общество, 18:23 07 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 21 малыш родился в Тюмени в мае 2021 года. За аналогичный период прошлого на свет появилось 1 тыс. 102 новорожденных, сообщает комитет загс администрации Тюмени.

Всего за пять месяцев текущего года в городе родилось 5 тыс. 216 детей, это на 74 ребенка меньше, чем годом ранее.

В мае 2021 года брак зарегистрировали 263 пары, в минувшем году из-за противоэпидемиологических мероприятий в последний весенний месяц семью смогли создать лишь 19 пар.

С начала этого года вальс Мендельсона прозвучал для 1 тыс. 718 молодых тюменских семей. По сравнению с таким же периодом прошлого года обручальными кольцами обменялись на 535 пар больше.

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# брак , бракосочетание , ЗАГС , новорожденные

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