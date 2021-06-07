Компания МТС вложит в развитие мобильной сети Тюменской области 500 миллионов рублей

Фото: пресс-служба МТС | Фото: Фото: пресс-служба МТС | Фото:

Обеспечение отдаленных населенных пунктов и труднодоступных территорий надежной мобильной связью и возможностью пользования интернетом - общая и очень важная задача власти и телекоммуникационного бизнеса.

Такое мнение высказал президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев, общаясь с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"МТС - коммерческая компания, мы вкладываем наши деньги в прибыльные проекты. Очевидно, что развитие мобильной связи на отдаленных территориях и в населенных пунктах с небольшим количеством жителей не окупается. Но механизмы государственно-частного партнерства позволяют нам эффективно решать такие задачи совместно с региональными органами власти", - подчеркнул Вячеслав Николаев.

В связи с ростом трафика и нагрузки на сеть МТС продолжает развивать сеть в российских городах, в том числе в городах и в районных центрах Тюменской области.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом рост интернет-трафика в Тюменской области составил около 20 процентов. Увеличение трафика произошло не только за счет абонентов из крупных городов, но и из районов. До конца 2021 года компания планирует модернизировать сети LTE во всех райцентрах региона. Например, уже в этом году МТС "разогнала" в два раза скорости мобильного интернета в районных центрах Упорово и Юргинское.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2021 правительство Тюменской области и компания МТС заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития цифровой экономики региона, важным аспектом которого является дальнейшее развитие в регионе сетей мобильной связи, в том числе увеличение покрытия в сельских районах и малых населенных пунктах.

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, подписание соглашения будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона, улучшению качества жизни людей.

МТС активно развивается, и с каждым годом все большее количество жителей Тюменской области и других российских регионов получают доступ к качественной и надежной мобильной связи, высокоскоростному интернету, а также целому комплексу предлагаемых компанией сервисов и приложений, подчеркнул Вячеслав Николаев. Цифровое неравенство между столицами и регионами быстро уходит в прошлое.

Фото: пресс-служба МТС Фото: пресс-служба МТС

Евгений Бабенко