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Создать киноигру смогут жители Тюменской области для всероссийского конкурса

Общество, 09:25 09 июня 2021

Ноль плюс во ВКонтакте | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте

Всероссийский конкурс "Киноигра" запустил в России фестиваль "Ноль Плюс" и Институт изучения детства, семьи и воспитания. Всем желающим предлагают придумать игру, посвященную кинематографу и киноиндустрии, сообщает кинофестиваль.

Участники конкурса могут предложить настольные, ролевые, компьютерные интеллектуальные, стратегические или любые другие игры, а также челленджи. Главное, чтобы в основе был фильм или мультфильм, позитивный настрой и воспитательная составляющая.

Предусмотрено две номинации: "Лучшая групповая разработка киноигры" и "Лучшая индивидуальная разработка киноигры".

Работы принимают до 7 июля включительно, итоги станут известны 20 июля. Заполнить заявку можно здесь.

Обладатели первого, второго и третьего места получат призы.

Положение о конкурсе здесь.

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# кинофестиваль Ноль плюс

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