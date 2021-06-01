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Лучшее молодежное подворье определят на конкурсе в Голышманово

Общество, 13:02 13 июня 2021

Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте | Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте

Прием заявок на конкурс "Молодежное подворье – 2021" продолжается в Голышмановском городском округе. Состязание пройдет по трем номинациям, в которых определят самое благоустроенное подворье, лучших хранителей семейных традиций и животноводов.

Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила исполнительный директор благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова.

К участию приглашают семьи, ведущие приусадебное хозяйство, супруги должны быть не старше 35 лет. Она отметила, что подобный конкурс "Ветеранское подворье" третий год проводится для людей старшего поколения.

"Сейчас решили привлекать молодежь до 35 лет к ведению собственного хозяйства и благоустройству приусадебной территории. К воспитанию детей через труд и к сохранению семейных традиций", - подчеркнула Бадрызлова.

В финале планируем устроить праздник для участников обоих конкурсов, где встретятся представители старшего поколения и молодые семьи, добавила она. Интересно то, что состав жюри один для ветеранских и молодежных подворий. Судьям будет с чем сравнивать. Победителям вручат денежные сертификаты.

Средства на реализацию проекта "Молодежное подворье – 2021" предоставлены в рамках конкурса поддержки молодежных инициатив Голышмановского городского округа.

Инна Кондрашкина

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# Голышмановский городской округ , конкурс , молодые семьи

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