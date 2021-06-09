Городошники Тюменской области померяются в ловкости и меткости

| Фото: ЦСП72 во ВКонтакте | Фото: ЦСП72 во ВКонтакте

Чемпионат Тюменской области по городошному спорту стартует в с. Упорово на стадионе "Центральный" (ул. Северная, 1) 9 июня. Он продлится до 13 июня, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта дополнительного образования региона.

Соревнования примут команды в составе 6 спортсменов – 5 мужчин и 1 женщина.

Первый и второй день посвятят "Городкам классическим" (личный зачет), которые состоятся в два тура по 15 фигур.

11, 12 и 13 июня спортсмены сразятся в "Городки классические - командные соревнования".

"Сильная школа подготовки спортсменов по данному виду спорта находится в поселке Винзили Тюменского района. В числе воспитанников есть кандидаты в мастера и мастера спорта. Ребята становились призерами первенств Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Награды первенства России в региональную копилку привозили городошники из Упорово и Заводоуковска. Стабильно хорошо на областных соревнованиях выступают спортсмены из Аромашево. Воспитаннику этой школы Евгению Киргинцеву принадлежит рекорд области – 10 фигур за 11 бит, который он установил в 2012 году. Его спортивное достижение равно рекорду России, установленному ранее", - прокомментировал вице-президент федерации городошного спорта Тюменской области Александр Кокарев.

Он также отметил, что в 2019 году Дарья Круглякова из п. Винзили стала бронзовым призером первенства России, сборная младших юношей также поднялась на третью строчку на первенстве страны. В 2020 году тюменские ветераны стали четвертыми на всероссийских соревнованиях на Кубок мэра Москвы.