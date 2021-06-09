22 cотрудника СИБУРа с детьми покорили дистанции "Стального характера" в Тюмени

| Фото: «ЗапСибНефтехим» во Вконтакте | Фото: «ЗапСибНефтехим» во Вконтакте

22 сотрудника и шесть детей представили компанию СИБУР на фестивале бега "Стальной характер" в Тюмени, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

Всего в состязаниях приняли участие около 2 тыс. человек из 32 городов страны. Возраст любителей бега составлял от 3 до 66 лет, а преодолеть нужно было дистанции в 1 км, 3 км, 5 км, 10 км. Для самых отчаянных была подготовлена дистанция в 21 км в рамках Всероссийского полумарафона "Забег. РФ".

"В "Стальном характере" участвую три года. В этом году в Тюмень на забег ездили с младшим сыном. Он пробежал один километр со взрослыми и 500 метров с детьми. Домой вернулся с двумя медалями. Такие мероприятия – отличная возможность не только заняться спортом и продемонстрировать собственную атлетическую форму, но и приобщить к нему членов семьи, детей, родных, знакомых", – рассказала лаборант химического анализа "ЗапСибНефтехима" Кристина Каштанова.

Завершился фестиваль красочным забегом на 3 км. На старте бегунов осыпали сухими красками холи.