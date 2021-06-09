Следователи выясняют причину гибели мужчины при пожаре в Упоровском районе

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Доследственную проверку по факту гибели мужчины 1931 г.р. в с. Суерка Упоровского района организовали следователи СУ СК РФ по Тюменской области.

Установлено, что 8 июня около 5 часов произошло возгорание в квартире дома по ул. Красноармейской. При тушении пожара обнаружено тело хозяина квартиры 1931 г. р. со следами термического ожога.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются соседи.

"Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили следователи.