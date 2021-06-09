В Тюмени победители конкурса для самозанятых могут получить до 100 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 заявок получили организаторы конкурса для самозанятых на грантовую поддержку в Тюмени.

Участники презентуют проекты в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) 10 июня в 15 часов. Победители получат до 100 тыс. рублей на реализацию идеи, сообщает администрация города.

На конкурс поступили проекты, связанные с созданием жилых и общественных зданий; ремонтом, отделкой помещений; оказанием образовательных услуг; ногтевым сервисом; изготовлением товаров собственного производства (гамаки из дерева, мыльная продукция, шоколадные изделия).

Заявиться могли физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный режим "Налог на профессиональный доход".