В Тюмени победители конкурса для самозанятых могут получить до 100 тысяч рублей
18 заявок получили организаторы конкурса для самозанятых на грантовую поддержку в Тюмени.
Участники презентуют проекты в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) 10 июня в 15 часов. Победители получат до 100 тыс. рублей на реализацию идеи, сообщает администрация города.
На конкурс поступили проекты, связанные с созданием жилых и общественных зданий; ремонтом, отделкой помещений; оказанием образовательных услуг; ногтевым сервисом; изготовлением товаров собственного производства (гамаки из дерева, мыльная продукция, шоколадные изделия).
Заявиться могли физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный режим "Налог на профессиональный доход".