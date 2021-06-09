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В Тюмени у уличных торговцев изъяли 76 кг фруктов и овощей

Общество, 14:59 09 июня 2021

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76 кг фруктов и овощей изъяли полицейские у торговцев, которые организовали точку продажи у дома № 135 по ул. Республики в Тюмени.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, в городе продолжают проводить рейды по выявлению несанкционированной торговли. Продавцов, не имеющих документов и сертификатов качества штрафуют.

Один протокол составлен на продавца, торгующего без документов у дома № 1 по ул. Митинского, и три – на продавцов у дома № 116/1 по ул. Мельникайте.

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# торговля , фрукты

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