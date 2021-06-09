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Из-за пожара на Заречном кладбище ограничено движение транспорта по ул. Дружбы

Общество, 15:10 09 июня 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Ограничено движение транспорта в Тюмени по ул. Дружбы от ул. Профсоюзной до ул. Ветеранов труда из-за пожара на Заречном кладбище, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Для движения закрыты две полосы движения в одном направлении. В противоположном направлении от ул. Ветеранов труда в сторону ул. Профсоюзной движение идет без ограничений.

На месте работают два наряда ДПС, информируя участников дорожного движения.

ГИБДД рекомендует автомобилистов быть внимательнее, заранее выбирать пути объезда, до открытия движения по магистрали.

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# ограничение движения

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