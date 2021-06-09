В Тюменской области в 47 селах действует карантин по бешенству животных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 47 населенных пунктах Тюменской области действует карантин по бешенству животных. Срок его действия до двух месяцев.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Очаги заражения домашних животных бешенством зарегистрированы в основном в Казанском, Сладковском, Тобольском, Нижнетавдинском, Юргинском районах. Всего с начала 2021 года в области выявлено 59 случаев бешенства животных.

"Инфекция выявлена у коров, кошек, лошадей, собак и даже рыси. Главные источники возбудителя заболевания - лисицы, волки, енотовидные собаки и другие дикие животные", - отмечают специалисты ведомства.

На всех территориях, неблагополучных по бешенству, работают специалисты ветеринарной службы Тюменской области. Они проводят подворный обход, выясняют, провели ли хозяева вакцинацию домашних животных. В случае отрицательного ответа владельцам ЛПХ выдают письменные требования, если через 14 дней они не выполнены, штрафуют до 4 тыс. рублей.

"По итогам мая 2021 года Тюменская область наряду с регионами Центрального округа России, такими как Самарская и Волгоградская, отмечена в числе положительных по выявляемости случаев бешенства. То есть по этому фактору можно говорить о хорошей диагностике, которая организована на базе центра лаборатории регионального управления Россельхознадзора", - говорят в ведомстве.

Анжела Лебедева