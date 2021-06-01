886 первокурсников примет Тюменский медицинский университет в новом учебном году

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

886 первокурсников готов принять Тюменский медицинский университет на обучение в 2021-2022 учебном году. Из них 562 человека смогут попасть на бюджет. По сравнению с предыдущим годом число бюджетных мест увеличилось почти на 100.

302 абитуриента примут на целевое обучение. Большинство студентов - 155 - направит на обучение Югра, 125 - Тюменская область, 81- Курганская, 34 - Ямал. Обучаться в Тюмени будут и граждане иностранных государств, в том числе Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Беларуси, стран Африки, Азии.

Самым массовым направлением подготовки остается лечебное дело, за ним следует педиатрия.

Документы начнут принимать с 18 июня. Их примут в дистанционном формате через личный кабинет поступающего на сайте университета, через портал госуслуг и почтой.

При приеме будут учтены достижения абитуриентов, в том числе на олимпиадах. Так, например, наличие статуса победителя медицинского турнира "Предуниверсарий Тюменского ГМУ – "Асклепий" добавит семь баллов.

Татьяна Ковалева