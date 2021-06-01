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В Тобольском районе запустили проект "Бизнес - детям"

Общество, 14:02 10 июня 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Воспитанники летнего пришкольного лагеря из с. Байкалово стали первыми участниками проекта "Бизнес – детям", сообщает администрация Тобольского района.

По видеосвязи дети пообщались с советником главы муниципалитета по экономическим вопросам Ольгой Ракетской. Она рассказала о предпринимательстве, о бизнес-направлениях, которые развиваются в районе.

После виртуальной встречи ребята отправились на экскурсию к фермеру Марии Савчиц, которая разводит породистых коров для будущего производства сыра.

"Проект дает сельским ребятишкам не только теоретические представления о предпринимательстве. Мы нацелены познакомить школьников с их земляками, которые выросли в селе, получили образование, вернулись назад и развивают свой бизнес на родной земле. Инициатива несет еще и профориентационную функцию. Привлечению кадров в сельскую местность мы уделяем большое внимание", - говорит глава района Леонид Митрюшкин.

В конце 2020 года администрация муниципалитета подписала соглашение с Тобольским многопрофильным техникумом о подготовке наиболее востребованных специалистов для работы в сельской местности по программам среднего профессионального и дополнительного образования.

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# предпринимательство , сельские школы , Тобольский район

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