В Тюменской области откроют еще один виртуальный концертный зал

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Виртуальный концертный зал будет открыт на базе детской музыкальной школы с. Ярково 19 июня. Об этом сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер во время рабочей поездки в муниципалитет.

"Для чего нужны посещения муниципальных образований, можно и по ВКС поставить задачи? Для того чтобы своими глазами увидеть результаты и достижения, в узком управленческом кругу проговорить проблемы и пути их решения, дать конструктивную обратную связь, а главное - понять, чем живут жители и почувствовать энергию команды", - написала она в Instagram.

Сотрудники культуры Ярковского района обозначили перед директором департамента потребность в модернизации звукового и светового оборудования в Покровском сельском клубе. Ремонт Усальского клуба рабочие завершат в августе. На очереди ремонт клуба в с. Щетково.

"Очень порадовали результаты работы центрального дома культуры Ярково, образцовых коллективов "Калинка" и "Казачата". В районе создано сообщество активной молодежи. Основной идеей которого является помощь в реализации идей населения для организации досуга для работающей молодежи 25-45 лет, проведение программ летнего досуга для детей", - говорит Майер.

По итогам поездки в Ярковский район директор регионального департамента культуры отметила слаженную командную работу культработников, их личную вовлечённость, налаженное взаимодействие со всеми отраслями социальной сферы.

Анжела Лебедева