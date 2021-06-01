В Тюменской области откроют еще один виртуальный концертный зал
Виртуальный концертный зал будет открыт на базе детской музыкальной школы с. Ярково 19 июня. Об этом сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер во время рабочей поездки в муниципалитет.
"Для чего нужны посещения муниципальных образований, можно и по ВКС поставить задачи? Для того чтобы своими глазами увидеть результаты и достижения, в узком управленческом кругу проговорить проблемы и пути их решения, дать конструктивную обратную связь, а главное - понять, чем живут жители и почувствовать энергию команды", - написала она в Instagram.
Сотрудники культуры Ярковского района обозначили перед директором департамента потребность в модернизации звукового и светового оборудования в Покровском сельском клубе. Ремонт Усальского клуба рабочие завершат в августе. На очереди ремонт клуба в с. Щетково.
"Очень порадовали результаты работы центрального дома культуры Ярково, образцовых коллективов "Калинка" и "Казачата". В районе создано сообщество активной молодежи. Основной идеей которого является помощь в реализации идей населения для организации досуга для работающей молодежи 25-45 лет, проведение программ летнего досуга для детей", - говорит Майер.
По итогам поездки в Ярковский район директор регионального департамента культуры отметила слаженную командную работу культработников, их личную вовлечённость, налаженное взаимодействие со всеми отраслями социальной сферы.
Анжела Лебедева