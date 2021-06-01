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Молодые тюменские литераторы могут заявиться на литературную премию "Болдинская осень"

Общество, 11:11 14 июня 2021

Министерство культуры Нижегородской области во ВКонтакте | Фото: Министерство культуры Нижегородской области во ВКонтакте

Молодые талантливые тюменские литераторы могут заявиться на литературную премию "Болдинская осень" до 20 июня.

На соискание выдвигаются произведения авторов из России от 18 до 37 лет (включительно) по номинациям: проза, поэзия, литературная критика.

Цель премии – поиск и поощрение, дальнейшая поддержка молодых талантливых российских авторов, способных создавать качественные литературно-художественные и публицистические произведения и внести существенный вклад в сохранение и развитие литературы, продвижение лауреатов на международные издательские рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных международных премий.

Победители в "Прозе" и "Поэзии" получат вознаграждения по 800 тыс. рублей. Лучший в номинации "Литературная критика" - 350 тыс. рублей.

Правом выдвижения на соискание премии обладают номинаторы: литературно-художественные журналы, книжные издательства, региональные государственные и муниципальные общедоступные библиотеки, профильные творческие союзы, признанные писатели, литературные критики и обозреватели.

Подробно с условиями можно ознакомиться на сайте премии.

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