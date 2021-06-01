Житель Упорово вернул сыну 700 тысяч рублей долга по алиментам

| Фото: twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

Около 700 тыс. рублей заплатил житель с. Упорово в счет долга по алиментам, сообщает УФССП по Тюменской области.

37-летний мужчина на протяжении длительного периода игнорировал выплаты своему сыну. Он долгое время официально не трудоустраивался, имущества на свое имя не регистрировал. В счет алиментов периодически переводил незначительные выплаты.

В 2020 году должник устроился на работу. В адрес работодателя было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Ежемесячно с его заработной платы в счет алиментов удерживается часть, но все же долг около 700 тыс. рублей остался непогашенным.

На запрос судебного пристава в ГИБДД был обнаружен автомобиль "ВАЗ", на который был наложен арест. В тот же вечер мужчина принес чек с полной оплатой долга.