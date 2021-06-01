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На фестивале молодежных сообществ "Сфера" тюменцев ждут битбокс и стендап

Общество, 17:32 10 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль молодежных сообществ "Сфера" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 11 июня, начало - в 18 часов, сообщают организаторы.

В программе — выступление тюменских артистов и групп, исполнение известных песен под гитару и танцы под крутой диджейский сет. "Это наш концерт-фестиваль. Будут представлены рэп, битбокс, инструментальное искусство, вокальное искусство и другие. Будет небольшой стендап", — рассказал руководитель студенческого общественного объединения "Сфера" при Тюменском государственном институте культуры Даниил Архиреев.

Фестиваль развернется в большом зале мультицентра. Он продлится до 21 час 30 минут. Такое крупное событие студенческое общественное объединение "Сфера" организует впервые.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , концерт , фестиваль

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