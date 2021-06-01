В Ялуторовском районе стоматологи проводят медосмотры в современных ФАПах

| Фото: Дарья Ровбут, Областная больница №23 | Фото: Дарья Ровбут, Областная больница №23

30 жителей сел Петелино, Новоатьялово и Беркут посетили общие стоматологические осмотры за три дня. Они проходят в модульных smart-ФАПах, открытых в феврале 2021 года по нацпроекту "Здравоохранение". Помимо приемного и процедурного кабинетов, в помещениях предусмотрено место для оказания стоматологической помощи, сообщает Областная больница № 23.

По словам стоматолога Областной больницы № 23 Надежды Баневой, ранее медики были ограничены в возможности вести стоматологический прием в малых населенных пунктах. В некоторых случаях пациентов принимали в стоматологических кабинетах школ. Чаще люди сами ехали в Ялуторовск как для лечения, так и для общего осмотра. Работать непосредственно в ФАПах стоматологам не доводилось давно.

"Пока мы настраиваем медтехнику и проводим общие осмотры, но и это очень много значит, – пояснила специалист. – Регулярные посещения стоматолога – залог здоровья зубов, ведь чем раньше будет выявлена проблема, тем быстрее и проще с ней справиться".

Одна из задач стоматолога на общем осмотре – маршрутизация пациентов, нуждающихся в профильной помощи. Кто-то здоров, кто-то страдает кариесом и должен обратиться к стоматологу-терапевту, другим пациентам может требоваться помощь хирурга или стоматолога-ортопеда.

Пациенты ФАПов могут получить не только осмотр и консультацию, но сразу записаться на прием к профильному специалисту, точно зная, к какому врачу необходимо обратить.

В дальнейшем в smart-ФАПах планируется оказание более широкого спектра стоматологической помощи.