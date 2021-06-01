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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимцев приглашают без записи привиться от COVID-19 в длинные выходные

Общество, 18:40 11 июня 2021

Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте | Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте

Жителей Ишима приглашают поставить прививку от коронавируса с 12 по 14 июня в поликлинике № 1 с 8 до 14 часов, предварительно записываться не нужно, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Дежурство терапевтов, педиатров и фельдшеров организуют в поликлиниках лечебного учреждения 13 июня. Кроме того, в поликлинике № 1 будут открыты перевязочный и процедурный кабинеты.

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# вакцинация , Ишим , коронавирус , областная больница №4

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