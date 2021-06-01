  • 11 июня 202111.06.2021пятница
  • USD72,1974
    EUR87,8065
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени жильцы горевшего дома по улице Константина Заслонова получат новое жилье осенью

Общество, 11:13 11 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жильцам пострадавшего от пожара двухэтажного дома № 13 по ул. Константина Заслонова в Тюмени предоставят квартиры осенью 2021 года.

Об этом заявил заместитель главы города Петр Вагин.

Жителям дома, которые из-за возгорания лишились документов, помогут с восстановлением, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ

Отметим, в 16-ти квартирном доме по ул. Константина Заслонова пожар уничтожил один подъезд - это восемь квартир. Жильцы по предложению администрации Тюмени переехали в гостиницы на два месяца.

По словам Петра Вагина, сейчас придомовая территория дома огорожена и охраняется.

"Пострадавший от пожара дом был построен в 1962 году. Еще в 2014 году на заседании городской межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения многоквартирный дом был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Дом подлежит расселению в рамках третьего этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2021– 2022 годы", – сказал Вагин.

Добавим, по предварительной оценке госпожнадзора, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожар , расселение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 11.06.2021Нарушителей противопожарного режима в Тюменской области оштрафовали на 6 250 600 рублей
12:03 11.06.2021В Ялуторовском районе стоматологи проводят медосмотры в современных ФАПах
11:52 11.06.2021В Тюменской области в условиях ЧС потушили более 180 лесных пожаров
11:41 11.06.2021886 первокурсников примет Тюменский медицинский университет в новом учебном году