В Тюмени жильцы горевшего дома по улице Константина Заслонова получат новое жилье осенью

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жильцам пострадавшего от пожара двухэтажного дома № 13 по ул. Константина Заслонова в Тюмени предоставят квартиры осенью 2021 года.

Об этом заявил заместитель главы города Петр Вагин.

Жителям дома, которые из-за возгорания лишились документов, помогут с восстановлением, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ

Отметим, в 16-ти квартирном доме по ул. Константина Заслонова пожар уничтожил один подъезд - это восемь квартир. Жильцы по предложению администрации Тюмени переехали в гостиницы на два месяца.

По словам Петра Вагина, сейчас придомовая территория дома огорожена и охраняется.

"Пострадавший от пожара дом был построен в 1962 году. Еще в 2014 году на заседании городской межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения многоквартирный дом был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Дом подлежит расселению в рамках третьего этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2021– 2022 годы", – сказал Вагин.

Добавим, по предварительной оценке госпожнадзора, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем.