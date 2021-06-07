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Сильный пожар на доме по улице Константина Заслонова в Тюмени ликвидирован

Происшествия, 15:54 07 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Открытое горение на двухэтажном доме по ул. Константина Заслонова в Тюмени ликвидировано. Ведутся работы по разбору и проливу конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в Тюмени на ул. Константина Заслонова поступило на пульт единой дежурной диспетчерской службы "112" в 11 часов 55 минут. Очевидцы рассказали, что горит кровля двухэтажного многоквартирного дома №13 и расположенные рядом надворные постройки.

"В связи с плотной застройкой деревянных хозяйственных строений огонь быстро распространялся в сторону соседних частных жилых домов. Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении сил и средств городских подразделений пожарной охраны по повышенному рангу пожара", — рассказали огнеборцы.

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Причина еще не ясна — на месте работают дознаватели.

Отметим, всего на ликвидацию пожара привлекалось 20 единиц основной и спецтехники и 67 человек личного состава подразделений.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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