Тюменские таможенники задержали 30 пневматических автошин из Индии

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Ввоз шин без обязательной маркировки пресекли тюменские таможенники, сообщает ведомство.

Вблизи российско-казахстанской границы таможенники остановили фуру, в которой обнаружили шины для сельскохозяйственной техники. Товар был произведен в Индии и ввозился в Россию из Казахстана. Всего в ходе таможенного досмотра выявлено 30 пневматических автошин весом более 6,5 тонн.

Сотрудники полиции проводят товароведческую экспертизу.