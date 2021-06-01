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Тюменские таможенники задержали 30 пневматических автошин из Индии

Общество, 12:47 11 июня 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Ввоз шин без обязательной маркировки пресекли тюменские таможенники, сообщает ведомство.

Вблизи российско-казахстанской границы таможенники остановили фуру, в которой обнаружили шины для сельскохозяйственной техники. Товар был произведен в Индии и ввозился в Россию из Казахстана. Всего в ходе таможенного досмотра выявлено 30 пневматических автошин весом более 6,5 тонн.

Сотрудники полиции проводят товароведческую экспертизу.

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# Тюменская таможня

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