Лесничим Тюменской области поручено обеспечить контроль за противопожарной ситуацией в праздничные дни

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У тюменских лесничих добавится хлопот в праздничные дни. Рослесхоз поручил департаментам лесного хозяйства по федеральным округам усилить контроль за регионами по обеспечению предупреждения вспышки лесных пожаров в предстоящие выходные и праздничные дни.

В предстоящие пять дней, с 10 по 14 июня, сообщается на сайте "Авиалесоохраны", условия погоды будут максимально содействовать возникновению и распространению лесных пожаров на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного округов, включая центральную часть Республики Саха (Якутия), юг Хабаровского, восток Красноярского края, всю территорию Омской, Тюменской, Курганской, Свердловской, Оренбургской, Кировской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми. Ситуация может значительно осложниться в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в предстоящие три выходных и праздничных дня с 12 по 14 июня.

Департаментам лесного хозяйства по федеральным округам поручено усилить контроль за проведением в регионах профилактической работы с населением, патрулированием лесного фонда и прилегающих территорий, своевременностью и достаточностью принятия мер по тушению лесных пожаров.

За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали в 21 регионе, находящемся на территории Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 14 тыс. 933 га. Кроме этого, остановлено распространение огня 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 тыс. 212 тысяч га.