В Тюмени еще пять пешеходных светофоров оборудуют кнопками вызова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще пять пешеходных светофоров оборудуют кнопками вызова в Тюмени. Об этом заявил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

По его словам, все 347 светофорных объектов города отражены в автоматизированной системе. Режимы их работы рассчитываются на основании мониторинга транспортных и пешеходных потоков, а также с учетом суточных колебаний интенсивности движения. Специалисты предприятия применяют наиболее перспективные разработки, например, системы, созданные на принципах работы нейронных сетей.

"Это позволяет видеть реальную нагрузку на улично-дорожную сеть, оценить меры, принятые на основе многочисленных данных, что значительно повышает эффективность внедрения системы управления дорожным движением на конкретных участках", - отметил Алексей Санник.

Главу города Руслана Кухарука интересовало, насколько оперативно специалисты могут внедрять алгоритмы, помогающие исправить дорожную обстановку, если произойдет нештатная ситуация.

Директор "Тюменьгортранс" сообщил, что специалисты отрабатывают каждый участок дороги в комплексе и определяют модели движения и алгоритмы настройки светофоров. "Это важно, чтобы устройства на соседних перекрестках работали слаженно", - добавил он.