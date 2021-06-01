Тюменские поэты представили стихи о войне на конкурс "Поэзия Победы"

| Фото: из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте

Проголосовать за стихотворения о войне участников конкурса "Поэзия Победы" можно на сайте музей Победы. Здесь размещено более 500 произведений, в том числе и от молодых поэтов Тюменской области, сообщают организаторы.

"Свои стихи авторы посвятили Великой Победе, мужеству и великодушию героев, чувствам и переживаниям людей в годы войны, благодарной памяти потомков. До 20 июня любой желающий может поддержать молодые таланты и проголосовать за понравившиеся произведения. Победителям онлайн-голосования вручат приз зрительских симпатий", — рассказали в музее Победы.

Итоги конкурса подведут 21 июня на официальном сайте музея. Сейчас работы участников оценивает профессиональное жюри во главе с советским и российским поэтом-песенником Александром Шагановым. Победителей и призеров определят по трем возрастным категориям: 11–13, 14–17 и 18–25 лет.