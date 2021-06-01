  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские поэты представили стихи о войне на конкурс "Поэзия Победы"

Общество, 09:24 15 июня 2021

из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте

Проголосовать за стихотворения о войне участников конкурса "Поэзия Победы" можно на сайте музей Победы. Здесь размещено более 500 произведений, в том числе и от молодых поэтов Тюменской области, сообщают организаторы.

"Свои стихи авторы посвятили Великой Победе, мужеству и великодушию героев, чувствам и переживаниям людей в годы войны, благодарной памяти потомков. До 20 июня любой желающий может поддержать молодые таланты и проголосовать за понравившиеся произведения. Победителям онлайн-голосования вручат приз зрительских симпатий", — рассказали в музее Победы.

Итоги конкурса подведут 21 июня на официальном сайте музея. Сейчас работы участников оценивает профессиональное жюри во главе с советским и российским поэтом-песенником Александром Шагановым. Победителей и призеров определят по трем возрастным категориям: 11–13, 14–17 и 18–25 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , голосование , конкурс , стихотворения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 15.06.2021В Тобольске подростков, которые отравились, выписали из больницы
10:54 15.06.2021Как подготовиться к вакцинации от COVID-19, разъяснили тюменцам
10:43 15.06.2021Самозанятые в Тюмени выиграли гранты на производство шоколада и разработку игр
10:00 15.06.2021Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от COVID-19 в ближайшее время