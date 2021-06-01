Воспитанников дома-интерната "Горизонт" познакомили с работой ОМОНа

| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменский ОМОН открыл свои двери для воспитанников дома-интерната "Горизонт", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области. Сотрудники отряда провели экскурсию для ребят возрасте от 10 до 16 лет.

Гости узнали об истории отряда, выполняемых личным составом служебно-боевых задачах, рассмотрели архивные фотографии и исторические документы, повествующие о подвигах сотрудников.

Продолжилось мероприятие в автомобильном боксе, где дети смогли посидеть за рулем БТР. Юные тюменцы понаблюдали за работой служебных собак и расспросили специалистов-кинологов о секретах дрессировки четвероногих помощников.

В завершении экскурсии офицеры спецподразделения вместе с ребятами возложили венки к мемориалу "Бойцам тюменского ОМОН, погибшим при выполнении служебно-боевых задач", почтив память героев минутой молчания.