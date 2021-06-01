Акция "Наши земляки" стартовала в Ялуторовске

Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск

В преддверии Дня города в Ялуторовске началась акция "Наши земляки". Участники могут написать статью, эссе, рассказ, стихотворение. Одно из основных условий — достоверность фактов.

Лучшие работы после рассмотрения рабочей группы будут опубликованы в СМИ Ялуторовска, а также в соцсетях,. Материалы для участия в акции нужно направить до 30 июня по электронной почте: yal.kultura@mail.ru с пометкой "Наши земляки".

На эту же почту до 14 июня ждут фото от участников акции "Деревянный город. Сохраним наследие вместе". Жители могут поделиться фотографиями своих домов (возможно, уже утраченных). Работы будут размещены в рамках фотовыставки, которая откроется в День города 26 июня. Отметим, что будущий город основан в 1659 году как Острог, пишет "Вслух.ру".