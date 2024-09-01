Молодых тюменцев приглашают присоединиться к развитию регионального туризма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подать заявку на участие в конкурсе на позицию регионального координатора программы "Больше, чем путешествие" от Росмолодежи могут жители Тюмени до 24 сентября.

Для этого необходимо заполнить форму в сообществе во ВКонтакте "Актив Тюменской области". Соискателю предстоит поделиться своим опытом в туристической сфере, описать навыки управления проектами и предложить стратегии для развития молодежного туризма в регионе.

В задачи руководителя будет входить совершенствование и координирование молодежного туризма: создание сообщества, в которое войдут опытные экскурсоводы, начинающие предприниматели и организаторы туристических проектов; развитие новых проектов как в Тюменской области, так и проектов федерального значения.

"Больше чем путешествие" — федеральная программа, в рамках которой организованы экскурсии для молодежи по всем регионам России, а также проходят различные форумы и конкурсы для представителей туристической сферы.

"Молодежный туризм нуждается в активном участии самих молодых людей. Они лучше всего понимают свои интересы и ожидания от поездок и могут внести значительный вклад в развитие внутреннего туризма. Это позволяет показать уникальность региона и представить нашу культуру глазами молодежи, делая туризм в Тюменской области еще более современным и привлекательным", — рассказал КП-Тюмень куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.