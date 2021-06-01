Самозанятые в Тюмени выиграли гранты на производство шоколада и разработку игр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 проектов представили участники конкурса самозанятых на получение финансовой поддержки, сообщает администрация Тюмени. Выбрано 10 победителей, которые получат 100 тыс. рублей на реализацию своих идей.

Идеи конкурсантов оценивали представители бизнес-сообщества, администрации Тюмени во главе с директором городского департамента экономики и стратегического развития Сергеем Толстых.

Грант на развитие шоколадного бизнеса получила Евгения. Кондитер занимается созданием авторских шоколадных наборов и планирует приобрести дополнительное оборудование, чтобы увеличить производство.

Разработчик обучающих игр Алексей благодаря получению гранта планирует также расширить техническую базу и продолжить развитие профессиональной деятельности.

При оценке проектов эксперты уделяли внимание тому, чтобы использование гранта привело не только к увеличению заработка самозанятого, но и повысило качество предоставляемых им услуг. При этом члены жюри помимо вопросов давали выступающим советы по развитию их бизнеса.