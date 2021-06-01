  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Самозанятые в Тюмени выиграли гранты на производство шоколада и разработку игр

Общество, 10:43 15 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 проектов представили участники конкурса самозанятых на получение финансовой поддержки, сообщает администрация Тюмени. Выбрано 10 победителей, которые получат 100 тыс. рублей на реализацию своих идей.

Идеи конкурсантов оценивали представители бизнес-сообщества, администрации Тюмени во главе с директором городского департамента экономики и стратегического развития Сергеем Толстых.

Грант на развитие шоколадного бизнеса получила Евгения. Кондитер занимается созданием авторских шоколадных наборов и планирует приобрести дополнительное оборудование, чтобы увеличить производство.

Разработчик обучающих игр Алексей благодаря получению гранта планирует также расширить техническую базу и продолжить развитие профессиональной деятельности.

При оценке проектов эксперты уделяли внимание тому, чтобы использование гранта привело не только к увеличению заработка самозанятого, но и повысило качество предоставляемых им услуг. При этом члены жюри помимо вопросов давали выступающим советы по развитию их бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , самозанятые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 15.06.2021В Тобольске подростков, которые отравились, выписали из больницы
10:54 15.06.2021Как подготовиться к вакцинации от COVID-19, разъяснили тюменцам
10:43 15.06.2021Самозанятые в Тюмени выиграли гранты на производство шоколада и разработку игр
10:00 15.06.2021Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от COVID-19 в ближайшее время