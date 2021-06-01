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Тюменцев ждут призы от "Дачного десанта"

Общество, 18:16 11 июня 2021

Dipol FM | Фото: Dipol FM

Выиграть подарки и получить шанс поучаствовать в суперигре, где главным призом станет казан с печкой, можно ежедневно в эфире радиостанции Dipol FM на частоте 105,6 fm.

Каждое утро по будням в шоу "Контора" выходит рубрика “Это почем”, где слушателям нужно угадать приблизительную стоимость товаров для дачи и отдыха. Отгадавшему, помимо подарка, выдается наклейка "Дачный десант", которая в конце июня станет пропуском в суперигру.

Ее нужно разместить на любом видном месте автомобиля или дачного участка, сфотографировать и выложить в соцсети с хэштегами #ДачныйДесантДипольФМ, #АНСова. Победителя выберет программа, а суперприз лично приедут вручать радиоведущие.

Если не повезло выиграть в рубрике “Это почем”, то можно забрать наклейку по одному из адресов: пр. Геологоразведчиков, 28а (офис ЗАО "Сибинформбюро"), ул. Н. Чаплина, 113 (магазин "Открытый огонь" ), ул. Грибоедова, 2 (агентство недвижимости "Сова" ).

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# призы , радио

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