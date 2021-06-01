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В ДК "Нефтяник" пройдет онлайн-концерт ко Дню России

Общество, 15:25 12 июня 2021

"Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" во ВКонтакте | Фото: "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" во ВКонтакте

Онлайн-концерт пройдет в тюменском ДК "Нефтяник" 12 июня.

Посмотреть его можно на сайте Тюменского концертно-театрального объединения, а также на официальной странице Дворца культуры во ВКонтакте. Начало в 16 часов.

В праздничной концертной программе примут участие артисты Тюменского концертно-театрального объединения. Тюменцы могут посмотреть выступления исполнителей и творческих коллективов− Виктории Некрасовой, Светланы Костко, Марины Штанько, Сергея Дьяконова-Дьяченкова, вокал-группы "Санрайз", государственного ансамбля танца "Зори Тюмени" и эстрад.но-джазового оркестра "Золотая труба" под управлением Тимура Бахрова, сообщает Megatyumen.ru.

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# День России

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