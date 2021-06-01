В Голышманово юбилей поселка отмечают праздничным концертом

| Фото: издательский центр "Голышмановский вестник" | Фото: издательский центр "Голышмановский вестник"

Мероприятия, посвященные 110-летию поселка, проходят в Голышманово.

Они организованы сразу на нескольких площадках. Коллективы учреждений культуры и дополнительного образования проводят игровые программы для детей в парке культуры и отдыха, а на центральной площади состоялся большой праздничный концерт.

"110 лет – небольшой срок в истории, но это огромная веха для человеческой жизни. Современный облик Голышманово – это результат труда многих поколений голышмановцев, тех, кто в начале прошлого века переселился в пристанционный поселок, кто трудился на производстве в военные годы, и кто сегодня живет и работает на своей малой родине, - обратился к гостям праздника глава городского округа Александр Ледаков. – Ухоженные улицы, современная инфраструктура, надежные инженерные сети, трудолюбивые люди – все это делает наш поселок привлекательным бизнеса. Здесь комфортно себя чувствуют местные предприниматели и крупные инвесторы. Одна лишь птицефабрика "РУСКОМ" обеспечит ежегодные поступления в бюджет городского округа в размере 55 млн рублей. А увеличение бюджета – это развитие: благоустройство, обновление материально-технической базы учреждений социальной сферы, строительство инфраструктурных объектов".

На празднике отметили коллективы предприятий, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие поселка. В их числе ЗАО "Автотранс", ДРСУ-4, Областная больница № 11, издательский центр "Голышмановский вестник" и другие. Почетными грамотами администрации Голышмановского городского округа отмечены коллективы пяти индивидуальных предпринимателей. Отмечены три педагогические династии. В династии Хрусталевых-Прибыткиных-Савельевых 18 человек. Их общий трудовой стаж составляет 594 года. Глава династии – Римма Андреевна Хрусталева, отличник народного просвещения, 37 лет проработала во второй школе п. Голышманово.

Почетными грамотами за многолетний добросовестный труд на благо муниципалитета отмечены пять голышмановцев. Слова поздравления жителям поселка адресовал заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

"У меня большой избирательный округ, но я могу с уверенностью сказать, что в Голышманово больше счастливых людей, на лицах которых светятся искренние улыбки. Здесь высокая гражданская активность, люди горят идеями, которые воплощаются в жизнь, проводят праздники. Кроме этого, Голышмановский городской округ – один из самых перспективных в Тюменской области, здесь серьезный экономический потенциал, который уже оценили крупные технологичные предприятия. Все это – заслуга каждого, кто живет и трудится на голышмановской земле", - отметил Виктор Рейн.

Праздничный день в Голышманово продолжается. Вечернюю программу мероприятий на центральной площади откроет флешмоб "110 улыбок". После на большой сцене выступит вокальная группа "Матрица" из Тюмени, сообщает издательский центр "Голышмановский вестник".