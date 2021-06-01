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Участники тюменской "Школы реставратора" восстановят детали советских самолетов

Общество, 17:20 13 июня 2021

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

"Школа реставратора" стартует в Тюмени с 15 июня. В течение двух недель 40 воспитанников поисковых отрядов будут изучать музейное дело, обучаться реставрации и на практике восстанавливать предметы, найденные в экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Программа первой недели будет направлена на изучение теории. На второй неделе юные реставраторы начнут практическую работу. В этом году они восстановят и отреставрируют не только личные вещи и элементы обмундирования солдат Красной армии, но и детали советской авиатехники – самолетов ЛаГГ-3 и Пе-2, найденные тюменскими поисковиками в Ржевском районе Тверской области.

Впервые проект "Школа реставратора" был организован тюменскими поисковиками летом 2015 года. Каждый год количество желающих принять участие в реставрационных работах увеличивается, а сам проект получил поддержку администрации Тюмени – участники "Школы реставратора" трудоустроены в рамках программы "Отряды мэра".

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# поисковый центр , школа реставратора

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