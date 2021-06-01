Тюменцам напоминают о запрете посещения лесов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Около 400 рейдов и обследований территорий населенных пунктов, дачных обществ и мест потенциального отдыха людей, а также 800 подворовых обходов для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности планируется провести в Тюменской области 14 июня. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

С начала пожароопасного периода возбуждено 673 административных дела за нарушение установленных запретов, ограничений и правил противопожарного режима. Назначено 610 наказаний в виде штрафа на сумму 6 млн 366 тыс. рублей. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 56 виновников возгораний. По состоянию на 14 июня, в производстве дознавателей МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 22 уголовных дела.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим - установлен запрет на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках, напомнил Андрей Михнович.

Евгений Бабенко