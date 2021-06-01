ТИУ стал 89-м в рейтинге лучших вузов России

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

89 место в списке ста лучших вузов России рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) занял Тюменский индустриальный университет. Кроме ТИУ, в него попали еще два тюменских вуза, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций опорного университета.

Пять лидеров рейтинга сохранили свои позиции. Возглавил список МГУ им. М.В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. Всего в рейтинг 100 лучших вузов России вошли университеты из 31 региона.

Эксперты поясняют, что исследование направлено на оценку способности вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний и умений, исходя из условий обучения. При составлении списка учли качество образования в вузах (50 %), востребованность работодателями выпускников вуза (30 %) и уровень научно-исследовательской деятельности учебного заведения (20 %).

При интегральной оценке качества подготовки выпускников вуза учитывалось мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации использовались данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.

Ранее сообщалось, что ТИУ вошел в рейтинг "Три миссии университета", среди российских вузов он занял 48-57 место. В рейтинге лучших вузов России в инженерно-технической сфере ТИУ занимает 21 место. Общеобразовательный лицей ТИУ вошел в Топ-200 школ, готовящих абитуриентов для лучших технических вузов страны.