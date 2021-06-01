Тюменцы могут выиграть призы за интересные посты об отцах

| Фото: из сообщества "База героев" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "База героев" во ВКонтакте (архив)

Тюменцы могут сделать интересные посты об отцах в социальных сетях и выиграть призы.

"Суть онлайн-флешмоба заключается в том, чтобы поздравить своих пап с праздником, подарить им немного своего внимания и тепла в виде интересных постов в социальных сетях. Это могут быть истории о папах, фотографии с папами, рисунки пап, стихотворные поздравления", - рассказали организаторы.

Пост необходимо разместить по 20 июня на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или в ВКонтакте под хештегами #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.

По итогам флэшмоба организаторы выберут пять случайных счастливчиков, которым достанется сертификат OZON и подарочный набор от благотворительного фонда "Протек".

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 23 июня в паблике, на страницах Фонда Андрея Первозванного в ВК и Facebook.