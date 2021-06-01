Дипломы, деньги и новое издание "Конька-горбунка" вручили лауреатам Ершовской премии в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Дипломы, денежные призы и новое издание сказки "Конек-горбунок" с иллюстрациями известной художницы Ольги Трофимовой вручили победителям пятнадцатой Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества на фестивале "Ершовские дни" в Ишиме.

Напомним, церемонию должны были провести в 2020 году, но перенесли из-за пандемии.

Лауреатами в различных номинациях стали Виктор Бакин из Кирова за книгу "Детдомовские сороковые...", тюменцы Александр Новопашин, Минсалим Тимиргазеев и Ирина Вешнякова за произведение "Древние миры Сибири", москвичка Александра Литвина с книгой "Транссиб. Поезд отправляет­ся", Елена Велена из Москвы за произведение "Добрые сказки о простых вещах", француженка Рут Корин Мари Сюзанн – за популяризацию "Конька-горбунка" в мире, космонавт Александр Скворцов, доставивший сказку "Конек-горбунок" на международную космическую станцию и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Анна Неркаги за книгу "Мудрые изречения ненецкого народа".

Дипломантами премии стали жители Тюменской области Ольга Гультяева за книгу "Ишим - Суровикино: дорогами памяти", Владимир Озолин - за серию книг о героях Тюменского Приишимья и Еле­на Жданова из Южно-Сахалинска за книгу "Хозяйка тайги. Сказки сибирских лесов".

"Главное, удалось провести юбилейную церемонию, хоть и с опозданием. Задел на шестнадцатый литературный конкурс положен. Приглашаем к участию всех авторов, которые пишут для детей и юношества", - отметил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Все площадки организовали локально с соблюдением установленных ограничений, добавил он. Горожане встретились с гостями Ершовских дней: известным художником Никасом Сафроновым, легендой спорта, советским биатлонистом и олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, российским космонавтом, Героем России Сергеем Залётиным и актером Сергеем Шолоховым.

Для горожан и гостей праздника организовали фотозону с "Коньком-горбунком", роль которого сыграл немецкий классический пони Янсон, рост которого 108 см. Каждый хотел сфотографироваться с ярким и харизматичным персонажем и его хозяином Иванушкой.

На родине сказочника Петра Ершова в бывшем с. Безруково прошла театрализованная презентация нового музея "Комиссариатский дом".

Инна Кондрашкина