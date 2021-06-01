  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первыми гостями тобольского "Тигрленда" стали школьники

Общество, 15:23 15 июня 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

"Тигрленд" открылся в Тобольском районе. Новый инвестиционный проект реализован при поддержке проектного офиса, сообщает администрация муниципалитета.

Обитателями "Тигрленда" стали четыре бенгальских тигра – Тор, Домна, Барби, Лейла и два африканских льва – Аполлон и Дар. Для редких хищников на базе отдыха "Винокурово" создали условия, приближенные к естественной среде обитания. В просторных вольерах площадью 300 кв. м с одной стороны обустроились тигры, с другой – львы.

Первыми гостями стали дети, которые проводят каникулы в пришкольных лагерях с. Абалак и с. Нижние Аремзяны. Для них дрессировщики провели интерактивную экскурсию по "Тигрленду" и показали репетицию шоу с участием зверей.

Открытие "Тигрленда" владелец животных Юрий Ковалев назвал своего рода вкладом в сохранение и преумножение популяции бенгальских тигров. В России их насчитывается всего 465 особей.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# тигры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 15.06.2021ТИУ стал 89-м в рейтинге лучших вузов России
16:18 15.06.2021Снятый юными тюменцами фильм "Самостоятельный" покажут на набережной Туры
16:07 15.06.2021Жителям Лесобазы расскажут о возникновении Олимпийских игр
15:36 15.06.2021Дипломы, деньги и новое издание "Конька-горбунка" вручили лауреатам Ершовской премии в Ишиме