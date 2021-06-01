Первыми гостями тобольского "Тигрленда" стали школьники

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

"Тигрленд" открылся в Тобольском районе. Новый инвестиционный проект реализован при поддержке проектного офиса, сообщает администрация муниципалитета.

Обитателями "Тигрленда" стали четыре бенгальских тигра – Тор, Домна, Барби, Лейла и два африканских льва – Аполлон и Дар. Для редких хищников на базе отдыха "Винокурово" создали условия, приближенные к естественной среде обитания. В просторных вольерах площадью 300 кв. м с одной стороны обустроились тигры, с другой – львы.

Первыми гостями стали дети, которые проводят каникулы в пришкольных лагерях с. Абалак и с. Нижние Аремзяны. Для них дрессировщики провели интерактивную экскурсию по "Тигрленду" и показали репетицию шоу с участием зверей.

Открытие "Тигрленда" владелец животных Юрий Ковалев назвал своего рода вкладом в сохранение и преумножение популяции бенгальских тигров. В России их насчитывается всего 465 особей.