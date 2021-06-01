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Паралимпиец из Тюменской области Антон Прохоров привез серебро с чемпионата Европы

Спорт, 15:01 15 июня 2021

paralymp.ru | Фото: paralymp.ru

Серебряную медаль завоевал ишимский легкоатлет-паралимпиец, мастер спорта международного класса Антон Прохоров на чемпионате Европы среди людей с ограниченными возможностями. Соревнования прошли в польском городе Быдгощ с 1 по 5 июня. В них приняли участие более 600 спортсменов из 44 стран.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сам спортсмен, он пробежал дистанцию в 100 метров за 12,48 секунды, уступив Даниэлю Вагнеру из Дании девять сотых секунды.

"Как видно на видеоповторе, все рядом. Результат хороший, но я рассчитывал на золото, до пандемии выигрывал у датчанина много стартов. Надеюсь встретиться с соперником на чемпионате мира в Японии и победить. Сейчас делаю для этого все возможное", - подчеркнул Антон Прохоров.

Спортсмен пояснил, что квоту на участие своей команды в ЧМ мира, который пройдет в сентябре в Токио, он выиграл в 2019 году, которую подтвердил победой на чемпионате Европы. Следующий этап - состязания в чемпионате России по легкой атлетике.

По словам Прохорова, он готовился к соревнованиям с 2019 года. И даже в 2020 году во время жестких ограничений выходил на пробежки в ежедневном режиме, тренировался в одиночестве в Синицинском бору. А с тренером Олегом Скаморовским общался по телефону или в режиме онлайн.

Инна Кондрашкина

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# Антон Прохоров , Ишим , паралимпийцы , чемпионат Европы

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