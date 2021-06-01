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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Специалистов центра "Семья" научат приемам самообороны

Общество, 08:25 16 июня 2021

Тюменская городская федерация айкидо | Фото: Тюменская городская федерация айкидо

Тренинг "Базовые алгоритмы личной безопасности" пройдет для сотрудников регионального центра "Семья" 17 июня. Его проведет председатель правления Тюменской городской федерации айкидо, генеральный директор Академии боевых искусств Михаил Белкин, сообщает учреждение.

Специалистов социальной службы экстренного реагирования, отделения профилактики и социального сопровождения, а также службы инспекторов по охране детства обучат оценивать экстремальные ситуации, познакомят с приемами и методами самообороны. Они узнают о применении биомеханики для выведения из равновесия противника без причинения вреда здоровью, разберут, как действовать при нападения вооруженного и невооруженного противника, а также изучат болевые точки на теле человека.

По информации регионального центра, такие уроки дают возможность овладеть базовыми приемами самообороны, чтобы защитить себя.

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# самооборона , центр Семья

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