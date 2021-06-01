Книга тюменских школьников о родных-фронтовиках хранится в главной детской библиотеке России

| Фото: фонд "Живая классика" | Фото: фонд "Живая классика"

Книгу воспоминаний о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны "Книга памяти. Вспомним всех поименно" издали ученики тюменской школы №77. Издание признали культурным достоянием России, экземпляр будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве, сообщает фонд "Живая классика".

Материалы для книги школьники собирали год – поднимали семейные архивы, общались с непосредственными участниками событий времен войны. Из самиздата книга превратилась в настоящий альманах. Участвовать во "Всероссийской школьной летописи" подросткам предложила классный руководитель.

В первой главе содержится информация о воинах Великой Отечественной войны с данными о том, где они воевали, какие награды имеют, где и как погибли либо пропали без вести. Предоставлены также фотографии, письма, наградные листы, военные билеты. Использованы письма и фотоматериалы из семейных архивов. Вторая глава содержит воспоминания учеников о своих прадедушках, прабабушках, которые были непосредственными участниками событий, рассказала классный руководитель 8 "А" класса 77 школы Диана Рахимова.

"Дети работали над книгой с удовольствием, – отметила она. - Наша школа для слабослышащих и глухонемых детей, и собирать информацию для них было достаточно тяжело. Но мы справились. Работа над книгой позволила приобщить моих учеников к изучению событий Великой отечественной войны в истории своей семьи, дети взглянули на историю страны совсем по-другому".

В Российской книжной палате книге присвоен государственный регистрационный номер. Экземпляры книги будут храниться в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате. Их также отправили в регионы страны. Участники проекта "Всероссийская школьная летопись" получат издание бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети.

Сейчас библиотека "Всероссийской школьной летописи" насчитывает почти 2 тыс. книг, написанных юными авторами. За четыре года в проекте приняли участие более 400 тыс. школьников из 84 регионов России.