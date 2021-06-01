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В Тюмени стартовал конкурс "Лидер ХХI века"

Общество, 17:26 15 июня 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

38 лидеров общественных объединений из 11 муниципальных образований Тюменской области собрались на очном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер ХХI века" в мультицентре “Контора пароходства” в Тюмени 15 июня, сообщают организаторы.

Во время этапа участники пройдут конкурсные испытания, которые помогут им проявить свои лидерские качества, раскрыть организаторские, креативные, коммуникативные способности, а также оценить эффективность своего участия в деятельности его общественного объединения.

“Конкурс определит лучшего активиста детского общественного объединения 11-13 лет, руководителя детского общественного объединения 25-35 лет и лидеров детских/молодежных общественных объединений (14-15 лет/16-17 лет), молодежного сообщества 18-24 лет”, - рассказали в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

15 июня представители муниципальных образований презентовали свои визитки и познакомились, прослушали образовательную программу "Упаковка и сторителлинг" спикера Марии Копыловой и сыграли в "Деловую игру".

16 июня в 14 часов наградят лучших. Они отправятся представлять Тюменскую область в финале.

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# конкурс , Контора пароходства

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