17 тюменских школьников окончили Яндекс.Лицей

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

27 школьников окончили первый курс Яндекс.Лицея, а сертификат по окончанию двухлетней программы обучения получили 17 человек. Проект работает в Тюменской области с 2016 года, сообщает областной департамент образования и науки.

На первом курсе школьники изучали основы Python — язык программирования, востребованный как в IT-компаниях, так и в научной среде. Его относительно несложно освоить, и при этом он позволяет решать множество задач. На втором курсе ребята погрузились в промышленное программирование и попробовали силы в творческих проектах — разработке чат-ботов, мобильных квестов, игр и других интересных вещей.

"Занятия в Яндекс.Лицее — это хороший старт для тех ребят, кто хочет начать программировать уже в школе. Многие после обучения по программе решают связать свою дальнейшую учебу в университете и карьеру с компьютерными науками. Наши выпускники действительно сильные и талантливые ребята: тех навыков, которые они получают в Яндекс.Лицее, достаточно, чтобы начать работу стажером или младшим разработчиком", — отметила директор Яндекс.Лицея Марина Суслова.

В Тюменской области Яндекс.Лицей работает на восьми площадках, из них шесть открыты на базе АйТиЛабов и РобоЛабов Центра робототехники и АСУ при поддержке департамента информатизации Тюменской области. Набор на 2021/22 учебный год стартует 30 августа на сайте проекта, где уже сейчас можно подписаться на рассылку о начале отбора.