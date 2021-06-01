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В Тюмени в День памяти и скорби сымитируют боевое сражение

Общество, 14:20 16 июня 2021

тюменское отделение «Молодая гвардия» | Фото: тюменское отделение «Молодая гвардия»

Традиционная акция "Свеча памяти" пройдет в Тюмени с 21 на 22 июня, сообщает отделение "Молодой гвардии".

В 4 часа на Исторической площади состоится возложение цветов к Вечному огню, а в 13 часов 30 минут организаторы устроят имитацию боевого сражения с использованием световых и шумовых эффектов. По завершении акции участники почтут погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Для всех, кто не сможет прийти лично, минуту молчания молодогвардейцы будут транслировать в своей группе ВКонтакте.

"Вот уже более 12 лет мы встречаемся в день и час начала Великой Отечественной войны на акции "Свеча памяти". С каждым годом приходит все меньше ветеранов, но больше неравнодушных людей, понимающих глубину произошедшего. Приглашаем тюменцев не оставаться в стороне и присоединиться к ежегодной акции "Свеча памяти" — комментирует руководитель тюменского отделения "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

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# День памяти и скорби

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