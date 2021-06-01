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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области семь человек заболели клещевым энцефалитом и шесть - боррелиозом

Общество, 13:14 16 июня 2021

Роспотпребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области

Семь случаев заболевания клещевым энцефалитом и шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области с начала сезона. За аналогичный период 2020 года - пять случаев клещевого энцефалита и шесть иксодового клещевого боррелиоза, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 7 по 13 июня почти 1 тыс. жителей Тюменской области обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Из них 171 - дети от 0 до 14 лет.

С 31 марта по 15 июня в регионе зарегистрировано 12 тыс. 414 обращений по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 310 - дети.

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# клещи , Роспотребнадзор

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