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ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей

Экономика, 16:34 16 июня 2021

ВТБ | Фото: ВТБ

В номинациях "Выбор профессионалов" и "Оперативность и качество" конкурса "Лучшая банковская программа для МСП-2021" победил ВТБ. Финал состоялся в Москве 15 июня. Конкурс шестой год проводит Торгово-промышленная палата РФ.

В финал конкурса вышли 16 банков со специальными программами для развития малого и среднего предпринимательства. Все финалисты прошли оценку экспертным советом и контрольную закупку от предпринимателей по 19 критериям. В этом году акцент был сделан на возможности взаимодействия с банком в онлайн-режиме, бесплатных онлайн-сервисах и ведении онлайн-бухгалтерии, стоимости эквайринга и расчетно-кассового обслуживания, банковских гарантиях для обеспечения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также на развитии СБП.

"Стратегические приоритеты ВТБ – удобство клиентов во взаимодействии с банком на каждом этапе развития их бизнеса, а также цифровизация продуктов и сервисов. Высшей оценкой для нас служит доверие предпринимателей по всей России, которые выбрали банк в качестве своего финансового партнера. Подтверждение тому – рост клиентской базы, которая сегодня насчитывает свыше 700 тысяч активных клиентов, увеличившись с начала года на 10%. Мы рады, что в рамках конкурса Торгово-промышленной палаты РФ наши предложения признаны лучшими как независимой экспертной оценкой жюри конкурса, так и предпринимателями в ходе контрольной закупки по целому ряду актуальных для среднего и малого бизнеса критериев", − отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса продукты и сервисы на каждом этапе жизненного цикла　компании. Это помощь в выборе идеи для открытия своего дела, регистрация нового бизнеса и открытие счета, широкая линейка транзакционных продуктов, кредитные и документарные продукты для решения задач разного масштаба, дополнительные цифровые решения для ведения бухгалтерии и налоговой отчетности, сервисы в рамках экосистемы ВЭД и другие. В 2021 году ВТБ также запустил программу лояльности "Бизнес-лига ВТБ", основанную на сервисных бонусах для участников.

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